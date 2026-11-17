В России утверждены рекомендации по подаче традиционных новогодних салатов. В соответствии с новым ГОСТом на русскую кухню оливье, сельдь под шубой, «Мимозу» и «Столичный» предписано сервировать в охлажденном виде. Об этом со ссылкой на материалы Росстандарта сообщает РИА Новости .

Стандарт допускает два варианта приготовления оливье — исторический и современный. Для исторической версии предусмотрены рябчики, овощи и маринады; подача рекомендуется в хрустальной вазе либо фарфоровом салатнике. Современный вариант допускает использование мяса, колбасы, рыбы или морепродуктов.

Для сельди под шубой предлагается использовать слабосоленую или пряную сельдь, овощи и заправку. Допускается замена рыбы на другую соленую рыбу, однако это должно быть отражено в наименовании блюда. «Мимоза» по ГОСТу представляет собой слоеный салат из рыбных консервов, репчатого лука, сыра и вареных яиц с майонезом. Вместо консервов разрешено применять слабосоленую, копченую или отварную рыбу, а также консервированную рыбную печень.

В состав салата «Москва» входят индейка и овощи с заправкой из майонеза и взбитых сливок. Рекомендуется также добавлять консервированных крабов, раковые шейки, маслины, консервированные фрукты и зернистую икру.

Основой «Столичного» служат мясо домашней птицы или дичи, отварной картофель, огурцы, зеленый салат, вареные яйца и корнишоны. В качестве заправки стандарт предусматривает майонез.

Ранее сообщалось о том, что оливье на четыре порции обойдется в 610 рублей в этом году.