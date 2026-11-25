Во всех школах Куйбышевского района Самары 25 ноября отменили занятия первой смены из-за массированной атаки беспилотников, об этом сообщил мэр города Иван Носков в своем канале в мессенджере MAX.

Согласно распоряжению городских властей, образовательные учреждения района переведены на следующий порядок работы:

не проводят уроки школы № 24, 74, 105, 129, 140, а также корпус школы № 177 на Новокуйбышевском шоссе;

в режиме дежурных групп функционируют детские сады № 466, 350 и 96.

Уведомления о корректировке расписания заранее разослали по родительским чатам. В администрации уточнили, что если ребенка уже успели привести в школу, педагоги примут его и обеспечат безопасность, однако сами учебные занятия проводиться не будут.

Отражение атаки и рекомендации жителям

По словам Ивана Носкова, в ночные и ранние утренние часы атаку беспилотников отражали силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Глава Самары обратился к горожанам с призывом соблюдать осторожность, не подходить к подозрительным предметам и при их обнаружении незамедлительно звонить по единому экстренному номеру 112.