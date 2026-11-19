В Тульской области перед судом предстанет жительница Суворовского района, обвиняемая в присвоении продуктов питания по накладным более чем на ₽980 тыс. — о передаче дела в суд сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, с августа по октябрь прошлого года женщина работала торговым представителем в компании, занимающейся оптовыми поставками продовольствия. Пользуясь доверием работодателя и свободным доступом к продукции, она наладила простую схему: оформляла документы так, будто товар благополучно отгружен покупателям, хотя на деле продукция до заказчиков не доходила.

За три месяца из оборота компании исчезли свыше 4,8 тыс. позиций товаров, а общий ущерб превысил ₽980 тыс. Теперь в обстоятельствах этой истории и мотивах бывшей сотрудницы предстоит разобраться суду.