На аукционе Sotheby’s шедевр нидерландского постимпрессиониста Винсента Ван Гога Цветущие каштаны (Chataigniers en fleurs) ушел с молотка за рекордные $190,4 млн , об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальное заявление аукционного дома. Продаже полотна предшествовало урегулирование затяжного юридического спора между текущими продавцами и потомками прежнего еврейского владельца, которому пришлось расстаться с картиной в 1936 году.

Написанное в 1890 году во французском Овер-сюр-Уазе произведение установило абсолютный аукционный рекорд стоимости работ Ван Гога и стало самым дорогим лотом текущего сезона торгов. Прошлый ценовой максимум для полотен художника составлял $117,2 млн — именно за такую сумму в ноябре 2022 года на нью-йоркских торгах Christie’s была реализована картина Сад с кипарисами, созданная в 1888 году. По сведениям газеты The New York Times, новым обладателем Цветущих каштанов стал известный арт-дилер Уильям Аквавелла, возглавляющий галерею Acquavella Galleries.

История владения и спор о сделке 1936 года

В 1909 году в Париже картину приобрел влиятельный немецкий издатель Самуэль Фишер, а в 1936 году его родственники продали произведение. Наследники Фишера изначально выступали против проведения нынешнего аукциона, настаивая на том, что их семья была вынуждена продать полотно исключительно из-за тяжелых финансовых потерь, вызванных преследованиями при нацистском режиме.

Берлинский адвокат потомков Гуннар Шнабель требовал от руководства Sotheby’s предоставить доказательства того, что сделка 1936 года проходила по справедливой рыночной цене, а семья рассталась бы с шедевром вне зависимости от политических обстоятельств в Германии. Однако 17 ноября представители аукционного дома объявили, что между семьей Блакье-Арриета, владевшей картиной с 1975 года, и всеми законными потомками Хедвиг и Самуэля Фишер было достигнуто взаимоприемлемое соглашение относительно проведения продажи.