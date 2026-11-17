Число отмененных в США авиарейсов превысило 17 тысяч. Сбой стал крупнейшим в стране за последние 35 лет среди инцидентов, вызванных техническими неполадками. Об этом со ссылкой на данные сервисов Flighty и Cirium сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, общенациональная остановка полетов стала третьей в истории США. По числу отмененных рейсов инцидент превзошел сбой во время зимних праздников 2022 года, когда из-за технических неполадок у американской авиакомпании Southwest Airlines было отменено более 16,9 тысячи рейсов.

Отмечается, что наибольший ущерб из-за технического сбоя понесла компания American Airlines, которая с пятницы отменила более 5,3 тысячи рейсов.

13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа запретило все вылеты по стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Это стало самой продолжительной общенациональной остановкой полетов за 25 лет: в пятницу и субботу были отменены более 10 тысяч рейсов . Глава Минтранса Шон Даффи объяснил сбой «невероятно старой» системой управления воздушным движением, маршрутизаторы которой не справились с перегрузкой.

Ранее сообщалось о том, что лайнер «Победы» из Минска сел во Внуково после сбоя двигателя в небе над Москвой.