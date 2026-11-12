Голубой алмаз из Якутии стоимостью в миллионы долларов готовят к огранке

Голубой алмаз из Якутии стоимостью в миллионы долларов готовят к огранке

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» приступила к огранке уникального голубого алмаза массой 2,74 карата, обнаруженного на Накынском кимберлитовом поле в Якутии. Окончательное решение о дальнейшей судьбе драгоценного камня будет принято после завершения обработки. Об этом ТАСС рассказала главный геммолог Alrosa Diamond Exclusive Наталия Круглова. По ее словам, специалисты компании долго обсуждали, стоит ли продавать редкую находку в первоначальном виде или превратить ее в бриллиант. В итоге предпочтение отдали огранке, несмотря на сложность работы с необычным кристаллом.

«Сейчас мы его граним, придаем ему форму. Шел очень долгий процесс обсуждения, компания принимала решение, что с ним делать — реализовать его в виде алмаза, либо его гранить», — сообщила Круглова. Она подчеркнула, что вопрос о возможной продаже готового бриллианта на аукционе пока остается открытым. Огранка должна подчеркнуть природный цвет и другие характеристики камня, однако в процессе обработки неизбежно уменьшается его первоначальная масса. Поэтому окончательную стоимость драгоценности можно будет определить только после завершения работы.

Ранее руководитель Геммологического центра МГУ Юрий Шелементьев предположил, что цена полученного бриллианта способна превысить $1 млн за карат. При этом эксперт отметил, что итоговая оценка будет зависеть прежде всего от веса готового изделия и насыщенности голубого оттенка. Чем более выразительным окажется цвет после огранки, тем выше может быть интерес коллекционеров к редкому камню. В «Алросе» ранее сообщили, что голубой алмаз ювелирного качества удалось добыть в России впервые. Находка была сделана в Якутии, на Накынском кимберлитовом поле. Пока компания не раскрывает ни предполагаемую дату завершения огранки, ни возможные сроки продажи. Неизвестно также, останется ли уникальный бриллиант в России или будет предложен покупателям на международном рынке.

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