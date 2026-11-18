Жители Соединенных Штатов массово приобретают бутилированную воду, электрогенераторы, батарейки и другие товары для чрезвычайных ситуаций. Причиной стали распространяющиеся в социальных сетях теории о скором апокалипсисе, сообщает New York Post .

Ажиотаж в супермаркетах был зафиксирован еще в конце октября. В компании Costco отметили, что покупатели стали активнее брать рис, консервы, питьевую воду, бумажную продукцию и генераторы. К середине ноября спрос на эти категории товаров не снизился. По данным аналитиков Mizuho Securities, из 26 моделей дорогих генераторов, представленных на сайте Costco, 21 оказалась распродана.

Тревожные настроения в американском обществе усилились на фоне масштабных технических сбоев, произошедших в последние дни. Перебои затронули сервисы Outlook и Teams, системы JPMorgan Chase, United Airlines и Apple Pay. Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации США временно приостанавливало полеты по всей стране.

Несмотря на то что сбои объяснили техническими неполадками, в социальных сетях начали распространяться теории о кибератаках, правительственных заговорах и искусственном интеллекте, якобы вышедшем из-под контроля.

Ранее сообщалось о том, что жители юга США готовится к урагану.