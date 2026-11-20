Смерть основателя группы Jah Division: не стало музыканта Герберта Моралеса
Лидер регги-группы Jah Division Герберт Моралес скончался за два дня до 65-летия
В пятницу, 20 ноября, стало известно о смерти основателя и бессменного лидера одной из первых в России регги-групп Jah Division Герберта Моралеса, об этом сообщает VOICE со ссылкой на дочь музыканта Милу. Артист скончался на 65-м году жизни — до своего юбилея он не дожил всего два дня.
Мила Моралес назвала отца человеком-эпохой, стоявшим у истоков российской регги-культуры и оставившим после себя не просто песни, а целую философию. По ее словам, похороны музыканта состоятся в воскресенье, 22 ноября, в Израиле. Кроме того, дочь пообещала в самое ближайшее время провести в Москве большой памятный концерт с музыкой и друзьями в честь отца.
Воспоминания коллег и вехи биографии музыканта
Своими воспоминаниями об артисте поделилась писательница Елена Дебрер, отметившая его открытость, доброту и неизменную гитару в руках на дружеских встречах в Гарупе.
Ключевые факты из жизни и карьеры Герберта Моралеса:
- Происхождение: музыкант родился в Москве в семье кубинского революционера Леопольдо Моралеса, который был соратником Эрнесто Че Гевары.
- Творческий путь: в конце 1980-х годов Герберт основал коллектив Jah Division, ставший знаковым явлением на отечественной регги-сцене.
- Последние годы: в ноябре 2022 года артист уехал из России и обосновался в Израиле.