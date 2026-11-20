В пятницу, 20 ноября , стало известно о смерти основателя и бессменного лидера одной из первых в России регги-групп Jah Division Герберта Моралеса , об этом сообщает VOICE со ссылкой на дочь музыканта Милу. Артист скончался на 65-м году жизни — до своего юбилея он не дожил всего два дня.

Мила Моралес назвала отца человеком-эпохой, стоявшим у истоков российской регги-культуры и оставившим после себя не просто песни, а целую философию. По ее словам, похороны музыканта состоятся в воскресенье, 22 ноября, в Израиле. Кроме того, дочь пообещала в самое ближайшее время провести в Москве большой памятный концерт с музыкой и друзьями в честь отца.

Воспоминания коллег и вехи биографии музыканта

Своими воспоминаниями об артисте поделилась писательница Елена Дебрер, отметившая его открытость, доброту и неизменную гитару в руках на дружеских встречах в Гарупе.

Ключевые факты из жизни и карьеры Герберта Моралеса: