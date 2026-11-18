В Китае 61-летняя женщина получила пять суток aдминистративного ареста после попытки привлечь удачу перед авиаперелетом необычным способом. Пассажирка бросила монеты возле самолета, что стало причиной задержки рейса. Об инциденте сообщает портал Jimu News.

Инцидент произошел 16 ноября. Гражданка Китая по фамилии Чжоу вместе с родственниками планировала вылет из провинции Хубэй на остров Хайнань. Перед посадкой в салон женщина подбросила четыре монеты, рассчитывая таким образом обеспечить себе благополучное путешествие. Деньги провалились в щель около двери и оказались на территории аэродрома.

Сотрудники аэропорта зафиксировали действия пассажирки и приостановили процесс посадки. В целях исключения потенциальной угрозы безопасности специалисты провели обследование двигателя воздушного судна и прилегающей территории. Поиск монет и необходимые проверки заняли практически час.

В итоге самолет направился в пункт назначения на 58 минут позже установленного расписания. Нарушительницу задержали и назначили ей административный арест сроком на пять суток. В полиции отметили, что после проведенной разъяснительной беседы женщина осознала ошибку, выразила сожаление и пообещала впредь не совершать подобных действий.

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