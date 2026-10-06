Бег включает инстинкт: ветеринар объяснила, как вести себя при встрече с собаками

Ветеринарный врач Елена Фроленко в разговоре с «Газетой.Ru » предупредила, что бродячим собакам нельзя пристально смотреть в глаза. По словам эксперта, при встрече со стаей животных не следует вести себя агрессивно.

Она пояснила, что если собаки заметили человека, но не проявляют агрессии, лучше спокойно пройти мимо, не ускоряя шаг и не пытаясь прогнать животных. Если же стая начинает приближаться, нужно остановиться и не убегать, повернуться к собакам боком, а не спиной, и не смотреть пристально им в глаза.

Фроленко также отметила, что бег зачастую включает у собак инстинкт преследования. По ее словам, даже животные, которые не думали нападать, могут погнаться следом просто потому, что перед ними быстро удаляющийся объект.