Бег включает инстинкт: ветеринар объяснила, как вести себя при встрече с собаками

Ветеринар Фроленко: нельзя пристально смотреть бродячим собакам в глаза

Общество

Ветеринарный врач Елена Фроленко в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила, что бродячим собакам нельзя пристально смотреть в глаза. По словам эксперта, при встрече со стаей животных не следует вести себя агрессивно.

Она пояснила, что если собаки заметили человека, но не проявляют агрессии, лучше спокойно пройти мимо, не ускоряя шаг и не пытаясь прогнать животных. Если же стая начинает приближаться, нужно остановиться и не убегать, повернуться к собакам боком, а не спиной, и не смотреть пристально им в глаза.

Фроленко также отметила, что бег зачастую включает у собак инстинкт преследования. По ее словам, даже животные, которые не думали нападать, могут погнаться следом просто потому, что перед ними быстро удаляющийся объект.

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