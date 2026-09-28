Россияне назвали главные критерии при выборе новой работы

Почти 40% россиян, находящихся в поиске работы, рассчитывают увеличить доход. При этом главным фактором при выборе конкретной вакансии для большинства становится удобный график и формат занятости. Такие данные получил сервис GdeRabota.ru по итогам опроса почти 3 тыс. человек. Результаты опроса есть у « Газеты.Ru ».

На условия графика ориентируются 36,8% респондентов, а зарплату считают главным критерием 24,7%. Еще 12,8% обращают внимание на коллектив и руководство, 11,9% — на официальное оформление, отпуск и больничные. Стабильность работы важна прежде всего для 10,5% участников.

Помимо стремления повысить доход, 19,5% опрошенных ищут работу из-за желания сменить профессию или формат занятости. Еще 11,6% не устраивают нынешние условия или рабочая нагрузка.

Аналитики GdeRabota.ru отмечают, что после начала поиска соискатели оценивают вакансии комплексно. Помимо уровня оплаты, значение имеют график, условия труда и их соответствие образу жизни человека.

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