Политика изменила маршрут: гражданка Германии запросила убежище в России

Гражданка Германии Мелани Эше перебралась в Нижегородскую область после обращения за политическим убежищем в России. Сейчас она вместе с семьей живет в Дальнем Константинове и занимается домашней выпечкой и производством немецких сосисок, узнала редакция ИА «Время Н» .

Член нижегородской Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Татьяна Сорокина, именно политические обстоятельства стали причиной переезда немецкой семьи в регион. По ее словам, Мелани Эше обратилась к российским властям с просьбой предоставить политическое убежище, после чего получила возможность остаться в стране.

Сорокина участвовала в оформлении документов и сопровождала семью на разных этапах переезда.

После обустройства в Дальнем Константинове Мелани Эше начала заниматься привычным для себя делом. Она готовит немецкие сосиски, печет хлеб и торты, а готовую продукцию продает.

Таким образом, переезд в Нижегородскую область стал для гражданки Германии началом новой жизни в России, где она не только обосновалась вместе с семьей, но и открыла собственное небольшое дело.