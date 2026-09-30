Политика изменила маршрут: гражданка Германии запросила убежище в России

Немецкая семья переехала в Нижегородскую область после запроса политубежища

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Гражданка Германии Мелани Эше перебралась в Нижегородскую область после обращения за политическим убежищем в России. Сейчас она вместе с семьей живет в Дальнем Константинове и занимается домашней выпечкой и производством немецких сосисок, узнала редакция ИА «Время Н».

Член нижегородской Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Татьяна Сорокина, именно политические обстоятельства стали причиной переезда немецкой семьи в регион. По ее словам, Мелани Эше обратилась к российским властям с просьбой предоставить политическое убежище, после чего получила возможность остаться в стране.

Сорокина участвовала в оформлении документов и сопровождала семью на разных этапах переезда.

После обустройства в Дальнем Константинове Мелани Эше начала заниматься привычным для себя делом. Она готовит немецкие сосиски, печет хлеб и торты, а готовую продукцию продает.

Таким образом, переезд в Нижегородскую область стал для гражданки Германии началом новой жизни в России, где она не только обосновалась вместе с семьей, но и открыла собственное небольшое дело.

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