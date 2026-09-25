В ДШИ им. Голубкиной прошла «выездная администрация» с родителями

Впервые в стенах Детской школы искусств им. А. С. Голубкиной в Зарайске прошел формат «выездной администрации». На встречу с педагогическим коллективом и родителями воспитанников приехали представители власти и общественных организаций.

Среди участников — глава муниципалитета и его заместители, руководители профильных ведомств, а также представители Комитета семей воинов Отечества и Ассоциации ветеранов СВО. К разговору присоединились лидеры общественного мнения и депутаты.



Главной темой стало коллективное обращение родителей «очаровашек». Кроме того, собравшиеся обсудили, как создать комфортные условия для занятий после переезда в одно здание, и капитальный ремонт музыкального отделения школы.



Сегодня в ДШИ занимаются более 800 детей. Обучение идет по пяти направлениям: хореография, музыкальное, вокально-инструментальное, художественное и театральное.

«Все, что мы делаем, мы делаем для детей, чтобы они росли добрыми», — подчеркнул глава.

По итогам встречи каждое обращение зафиксировали. Ни одно из них не останется без внимания — по всем будет проведена работа.