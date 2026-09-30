Geely Galaxy A7 за 3,75 млн рублей появился в России с 350 силами и запасом хода 2100 км

РГ: Geely Galaxy A7 начали продавать в России за 3,75 млн рублей

Общество

Гибридные седаны Geely Galaxy A7 начали поступать в Россию по каналам параллельного импорта. Стоимость автомобиля в максимальной комплектации Starship Edition составляет 3,75 млн рублей, при этом утильсбор за машину уже полностью оплачен и имеются документы, необходимые для постановки на учет в ГИБДД, сообщает«Российская газета».

Топовая версия получила богатое оснащение

Автомобиль за 3,75 млн рублей предлагает широкий набор оборудования. В комплектацию входят электропривод крышки багажника с функцией визуального распознавания, 19-дюймовые шины Continental и передние кресла с массажем.

За мультимедийные функции отвечает система Flyme Sound с 16 динамиками и крупный экран Flyme Auto 2. Также седан оснащен проекционным дисплеем HUD и комплексом помощи водителю Qianli Haohan H3.

Запас хода превышает 2100 км

Одной из особенностей Geely Galaxy A7 стал низкий расход топлива. В смешанном цикле он заявлен на уровне не более 2 л на 100 км. Совокупный запас хода автомобиля превышает 2100 км.

По размерам седан сопоставим с Toyota Camry. Длина Galaxy A7 составляет 4918 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1495 мм.

Гибрид выдает 350 лошадиных сил

Силовая установка Geely Galaxy A7 объединяет 1,5-литровый бензиновый двигатель и один электромотор. Их суммарная мощность достигает 350 л. с.

В России автомобиль пока предлагается через параллельный импорт. Указанная стоимость относится к экземпляру в комплектации Starship Edition, который продает дилер из Симферополя.

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