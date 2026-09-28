Соседи, Росреестр и банки: как налоговая выявляет серую аренду

В Москве зарегистрировано около 154 тыс. человек с нулевым официальным доходом, при этом на них оформлены многочисленные объекты недвижимости, автомобили и другие активы. Для налоговой важен не сам факт отсутствия заработка, а соотношение имущества человека с указанными им доходами, пишет РБК.

Какие данные использует налоговая

При проверках инспекторы могут изучать информацию Росреестра, банковские выписки, а также сведения от управляющих компаний, соседей и бывших арендаторов.

Участковый также может участвовать в проверке по запросу налоговой службы. При этом самостоятельно обходить квартиры и проверять жильцов он не должен.

Одним из источников информации становятся бывшие арендаторы и соседи, которые могут сообщить о фактической сдаче жилья. При этом для проживания родственников собственник может оформить договор безвозмездного пользования, что позволяет подтвердить отсутствие арендных платежей.

Как рассчитывают возможный доход

Если налоговой не удается оперативно получить сведения о фактических платежах, предполагаемый доход от сдачи недвижимости могут рассчитать исходя из ее кадастровой стоимости.

Для жилых объектов ориентир составляет 5% кадастровой стоимости в год. Для коммерческой недвижимости применяется диапазон от 20% до 30%.

Впоследствии собственник вправе предоставить документы, подтверждающие реальные суммы полученных платежей. В таком случае расчет может быть произведен на основании фактического дохода.

Проверки могут расшириться

Сейчас основное внимание налоговой сосредоточено на владельцах большого количества объектов недвижимости. Однако со временем подобные проверки могут затронуть и собственников двух-трех квартир.

Отдельные риски возникают при сдаче нежилых помещений. По словам руководителя налоговой практики адвокатского бюро БВМП Александра Андропова, в его практике был случай, когда владельцу восьми гаражей доначислили налоги и одновременно вменили ведение предпринимательской деятельности.

Эксперт отметил, что при определении фактического дохода наиболее точным способом остается анализ реальных платежей по банковским операциям и документам. Если получить такую информацию оперативно невозможно, налоговая может использовать расчетные показатели, после чего собственник получает возможность представить подтверждающие документы.