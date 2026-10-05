Мясорубка, тесак и холодильник: раскрыты жуткие детали убийства бизнес-леди и ее дочери в Москве

В столичном районе Жулебино обнаружены расчлененные тела 53-летней бизнес-леди Елены Ц. и ее 19-летней дочери. Подозреваемый — 47-летний любовник женщины по имени Теймураз — задержан. По данным KP.RU , орудием расправы стали мясницкий тесак, кухонные ножи и мясорубка, а мотивом мог стать долг свыше ₽40 млн.

Тревогу подняла сестра Елены: женщина и ее дочь перестали отвечать на звонки. Родные обратились в экстренные службы, и дверь вскрыли. В квартире царила подозрительная чистота — казалось, здесь сделали генеральную уборку. Криминалистам пришлось обыскивать каждый сантиметр, чтобы найти следы засохшей крови.

Картина преступления шокирует. Любовник пришел к Елене и сразу выстрелил ей в голову — соседи ничего не слышали, вероятно, использовался глушитель. Тело он перенес в ванную и несколько дней расчленял с холодной методичностью: часть костей складывал в холодильник, останки перекручивал в мясорубке и упаковывал в пакеты на балконе.

Дочерью он расправился еще раньше. Девушку пригласил съездить по делам, привез в гараж в Новой Москве и там убил, после чего тоже расчленил.

В какой-то момент преступник понял, что времени ушло слишком много — телефон убитой разрывался от звонков близких. Он бросил почти готовые к выносу пакеты и сбежал к знакомой в Воронежскую область. Задерживать его отправили московский СОБР: в гараже и квартире нашли тротил, выстрелы для гранатомета, магазины для АК и пистолета Макарова.

На допросе Теймураз признал вину частично и подтвердил показания на месте. Следствие выясняет мотивы. Среди версий — долг свыше ₽40 млн из-за бизнес-спора: Елена хорошо зарабатывала, управляла кафе на фудкортах и салоном красоты, но занять сожителю отказалась. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.