Медведи приблизились к населенным пунктам: какие регионы оказались в центре проблемы

Приморский край, Красноярский край и Иркутская область вошли в число регионов, где чаще всего фиксируют выходы медведей к местам проживания людей. В последние месяцы в этих субъектах зарегистрированы сотни подобных случаев, а нападения хищников привели к гибели людей. О ситуации и подготовке мер реагирования сообщили на совещании в правительстве России, пишет РГ.

Численность медведей в России превысила 300 тысяч

По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет популяция бурых медведей в стране увеличилась более чем в 2 раза и достигла примерно 308 тысяч особей. Крупнейшие группировки обитают в Сибири и на Дальнем Востоке. В Красноярском крае насчитывается около 26,6 тысячи медведей, а в Иркутской области — порядка 22,4 тысячи.

Власти регионов уже принимают меры для снижения рисков, однако, по оценке федерального правительства, существующих действий недостаточно. Участившиеся появления хищников вблизи населенных пунктов требуют более согласованного подхода к регулированию их численности и защите населения.

Какие меры предлагает правительство

Среди обсуждаемых решений — возможное исключение бурого медведя из перечня лимитируемых видов. Также предлагается пересмотреть базовые нормативы численности животных с учетом особенностей отдельных территорий. Это позволит учитывать местную ситуацию при принятии решений о регулировании популяции.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что правительство готовит комплекс первоочередных мероприятий. В частности, планируется определить регионы, которым потребуется дополнительное финансирование для регулирования численности медведей. На основе этого перечня подготовят проект распоряжения о выделении средств из федерального бюджета.

Регулирование численности и безопасность жителей

В правительстве отмечают, что увеличение популяции сопровождается ростом числа конфликтных ситуаций между людьми и дикими животными. Для снижения угрозы необходимо не только регулировать численность хищников, но и выстраивать безопасное сосуществование людей и медведей.

Федеральные меры должны помочь регионам оперативнее реагировать на случаи выхода животных к поселениям и поддерживать баланс популяции с учетом местных условий. Дополнительное финансирование предполагается направить прежде всего туда, где потребность в таких действиях наиболее высока.