Громкие звуки напугали жителей Волгограда сразу в трех районах города

V1.RU: в трех районах Волгограда услышали громкие звуки

Общество

Жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Центрального районов Волгограда пожаловались на громкие звуки, из-за которых в некоторых домах дрожали окна. Как сообщает V1.ru, причиной стали плановые занятия инженерных войск.

Сообщения о громких звуках жители города начали публиковать в социальных сетях. По их словам, шум был слышен сразу в нескольких районах Волгограда, а в некоторых квартирах от него дрожали окна.

Причиной стали плановые занятия

В подразделении инженерных войск на острове Зеленом объяснили, что на территории проходят плановые занятия с личным составом. Громкие звуки связаны с выполнением элементов учебной программы.

Военные уточнили, что происходящее не представляет опасности для жителей города.

Звуки слышали в трех районах

Жалобы поступили от жителей Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Центрального районов. Информация о громких звуках быстро распространилась в городских сообществах.

Ранее сообщения о похожих звуках поступали и из других российских городов. В частности, в сентябре жители Стерлитамака, расположенного примерно в 1400 км от границы с Украиной, также рассказывали о громких звуках, которые приняли за взрывы.

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