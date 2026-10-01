Слово «Солнце» лишило российскую пенсионерку ₽2 млн

В Кузбассе задержали курьеров после обмана пенсионерки на ₽2 млн по коду

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В Юрге полиция задержала второго курьера, причастного к хищению ₽2 млн у 84-летней пенсионерки. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишет VSE42.RU.

Схема развернулась в сентябре. Сначала женщине позвонил «сотрудник пенсионного фонда» — под предлогом перерасчета выманил паспортные данные и смс-код. Потом подключился якобы представитель безопасности госуслуг: данные украдены, счета финансируют террористов, нужно помочь следствию и передать деньги на хранение.

Первый пакет с ₽500 тыс. бабушка отдала курьеру по паролю «солнце». Через несколько дней — еще ₽1,5 млн.

Первого курьера, 30-летнего жителя Прокопьевска, задержали после получения крупной суммы. Второго — 18-летнего жителя Новосибирска — позже. Оба нашли «заработок» в интернете, действовали по указке куратора и оставляли себе часть денег. Их проверяют на другие эпизоды в Кузбассе и Алтайском крае.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — это мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до ₽1 млн. 18-летнего фигуранта заключили под стражу, 30-летнему избрали подписку о невыезде.

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