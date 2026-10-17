«Берут с нуля»: где россиянам без опыта проще найти работу?

SuperJob: россиянам без опыта проще найти работу в ритейле и общепите

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Наиболее доступными вариантами трудоустройства для жителей России, не имеющих профессионального опыта, являются позиции в розничной торговле, общественном питании и сфере доставки. Об этом сообщили в сервисе SuperJob, передает РИА Новости.

«Рынок труда для соискателей без опыта и образования остается одним из самых доступных сегментов: работодатели готовы брать кандидатов "с нуля" и обучать их на месте. Лидерами по числу таких вакансий выступает ритейл (продавцы, кассиры, администраторы магазинов)», — отметили аналитики компании.

Значительное количество предложений фиксируется в службах доставки. Речь идет о курьерах, автокурьерах и сборщиках заказов. Не составит труда найти работу в транспортной и логистической отраслях — в качестве водителя-экспедитора, комплектовщика или грузчика.

В первую пятерку сфер с наибольшим количеством вакансий, не требующих опыта и образования, также вошли туризм и общепит (официанты, бармены, повара, работники кухни), а также промышленность (операторы производственных линий, слесари, электромонтеры).

Как констатируют авторы исследования, даже при отсутствии диплома и трудового стажа можно достаточно быстро найти работу в различных отраслях — от сферы обслуживания до производства.

Ранее сообщалось о том, что шеф-повара стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в общепите.

Читайте также

Ответ перед Богом: почему священники призывают навсегда забыть ненормативную лексику

«Ценная ягода»: В Роспотребнадзоре рассказали о пользе черники

«Ценная ягода»: В Роспотребнадзоре рассказали о пользе черники

«Продали сына за телефон». Индийская пара променяла ребенка на гаджеты и золото

«Продали сына за телефон». Индийская пара променяла ребенка на гаджеты и золото

Бидон с ягодами помог жителю Забайкалья уйти от медведя

Бидон с ягодами помог жителю Забайкалья уйти от медведя

Зарплаты рабочих превысили ₽170 тыс.: названы самые доходные профессии Подмосковья

В США следят за ситуацией в Иркутской области после сообщений о чуме

В энергосистеме ЛНР произошла нештатная ситуация: началось восстановление

Россиянка через СК добивается правды о смерти отца после посещения больницы

Россиянка через СК добивается правды о смерти отца после посещения больницы

Доля машин отечественной сборки на авторынке РФ достигла 63,8% в 2026 году

«Мотор сразу почувствует разницу?»: бензин АИ-95 класса 3 может быть хуже АИ-92 К5

«Боялся ловушек и переносок»: кот Тертл пропал на 571 день и вернулся к хозяйке

«Боялся ловушек и переносок»: кот Тертл пропал на 571 день и вернулся к хозяйке

В Подмосковье обсудили проблемы детей с ОВЗ и специалистов реабилитационных центров

В Подмосковье обсудили проблемы детей с ОВЗ и специалистов реабилитационных центров

Добавьте mosregtoday.ru в избранное