«Берут с нуля»: где россиянам без опыта проще найти работу?

Наиболее доступными вариантами трудоустройства для жителей России, не имеющих профессионального опыта, являются позиции в розничной торговле, общественном питании и сфере доставки. Об этом сообщили в сервисе SuperJob, передает РИА Новости .

«Рынок труда для соискателей без опыта и образования остается одним из самых доступных сегментов: работодатели готовы брать кандидатов "с нуля" и обучать их на месте. Лидерами по числу таких вакансий выступает ритейл (продавцы, кассиры, администраторы магазинов)», — отметили аналитики компании.

Значительное количество предложений фиксируется в службах доставки. Речь идет о курьерах, автокурьерах и сборщиках заказов. Не составит труда найти работу в транспортной и логистической отраслях — в качестве водителя-экспедитора, комплектовщика или грузчика.

В первую пятерку сфер с наибольшим количеством вакансий, не требующих опыта и образования, также вошли туризм и общепит (официанты, бармены, повара, работники кухни), а также промышленность (операторы производственных линий, слесари, электромонтеры).

Как констатируют авторы исследования, даже при отсутствии диплома и трудового стажа можно достаточно быстро найти работу в различных отраслях — от сферы обслуживания до производства.

Ранее сообщалось о том, что шеф-повара стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в общепите.