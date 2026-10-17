«Ценная ягода»: В Роспотребнадзоре рассказали о пользе черники

«Черника – ценная ягода, которая радует не только вкусом, но и богатым набором полезных микроэлементов. В ее составе – витамины группы B, витамин C, калий, кальций, магний и железо, а особую пользу обеспечивают антоцианы. Это растительные пигменты, которые обладают выраженным антиоксидантным действием и помогают защищать клетки организма от окислительного стресса», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря пищевым волокнам черника поддерживает нормальную работу пищеварительной системы, при этом оставаясь низкокалорийным продуктом: около 44 ккал на 100 граммов продукта.

При выборе черники важно обращать внимание на ее внешний вид: спелые ягоды имеют темно-синий или почти черный цвет и характерный легкий сизый налет. Он служит признаком свежести. Плоды должны быть плотными и упругими, без пятен, плесени и признаков брожения. Если ягоды слиплись в комки, это нередко говорит о нарушении условий хранения или начинающемся гниении.

В Роспотребнадзоре также отметили, что для хранения свежей черники подойдет холодильник с температурой от +2 до +4 °C. Ягоды, по рекомендации ведомства, лучше разложить тонким слоем в контейнере с крышкой либо в емкости с отверстиями для циркуляции воздуха. В таких условиях черника сохраняет качество до 5–7 дней.

Ранее диетолог Махова сообщила, что ягоды, орехи и бобовые поддерживают работу нервной системы.