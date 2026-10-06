Зарплаты рабочих превысили ₽170 тыс.: названы самые доходные профессии Подмосковья

REGIONS: зарплаты в машиностроении Подмосковья выросли до ₽176 тыс. в месяц

Общество

Средние зарплатные предложения в машиностроении Московской области за январь–август 2026 года выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли ₽176 468 в месяц. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на экспертов «Авито Работы» и «Авито Авто».

По России в целом средние зарплатные предложения в отрасли увеличились на 54% и составили ₽150 633 в месяц.

Какие специалисты в Подмосковье получают больше всего

Самые высокие средние зарплатные предложения в Московской области зафиксированы у электрогазосварщиков — около ₽177 тыс. в месяц. Они выполняют сварку и газовую резку металлических деталей и востребованы на различных производственных предприятиях.

На втором месте оказались токари со средним предложением ₽165 тыс. в месяц. В их обязанности входит изготовление и обработка деталей на токарных станках, а также контроль размеров и качества поверхностей.

Третью позицию заняли слесари механосборочных работ. В среднем им предлагали ₽163 тыс. в месяц. Такие специалисты занимаются сборкой, регулировкой и наладкой механизмов, узлов и готовых изделий.

Какие рабочие профессии лидируют по России

В общероссийский топ-5 наиболее высокооплачиваемых профессий в машиностроении за январь–август вошли электрогазосварщики со средним предложением ₽177 тыс. в месяц, газорезчики — ₽165 тыс., фрезеровщики — ₽145 тыс., наладчики — ₽128 тыс. и разнорабочие — ₽123 694.

Также в список вошли слесари механосборочных работ со средним предложением ₽121 676 и токари — ₽120 917.

Средние показатели рассчитаны на основе минимальных и максимальных сумм из зарплатных вилок вакансий. Фактический доход может отличаться с учетом премий, бонусов и других выплат. Кроме того, на предложения по некоторым промышленным специальностям влияет распространенность вахтового формата, который обычно предполагает более высокую оплату.

Спрос на газорезчиков вырос более чем вдвое

Наиболее заметно в январе–августе 2026 года в России вырос спрос на газорезчиков — количество предложений увеличилось на 103%.

Число вакансий для контролеров качества выросло на 76%. Среднее зарплатное предложение для них составило ₽85 344 в месяц. Спрос на разнорабочих увеличился на 15%, а средняя предлагаемая зарплата достигла ₽123 694.

Одновременно выросло число откликов соискателей на рабочие специальности. На вакансии слесарей-ремонтников стали откликаться на 107% чаще год к году, операторов производственной линии — на 99%, контролеров качества — на 68%.

Предприятия конкурируют за квалифицированных специалистов

Рост зарплатных предложений связан в том числе с дефицитом кадров в машиностроении. По данным НИУ ВШЭ, около двух третей предприятий отрасли сталкиваются с нехваткой инженерно-технических специалистов.

Автомобильная промышленность остается одним из ключевых направлений российского машиностроения. По данным «Авито Авто», летом около 55% новых автомобилей, представленных на платформе, приходилось на российские бренды или автомобили иностранного производства, собранные в России. Годом ранее их доля составляла менее 43%.

Наибольший объем предложения среди брендов пришелся на Lada — около 20%, а самой популярной моделью стала Lada Granta.

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