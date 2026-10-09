«Мотор сразу почувствует разницу?»: бензин АИ-95 класса 3 может быть хуже АИ-92 К5

Мотор сразу почувствует разницу: бензин АИ-95 класса 3 может быть хуже АИ-92

Общество

Водители автомобилей, рассчитанных на бензин АИ-95 класса 5, могут столкнуться с выбором между АИ-92 класса 5 и АИ-95 класса 3. Однозначного ответа, какой вариант опаснее для мотора, нет: многое зависит от требований автопроизводителя и конструкции конкретного двигателя. Об этом сообщает журнал «За рулем».

Что разрешают производители автомобилей

Многие автопроизводители указывают в руководствах прежде всего минимальное октановое число бензина и отдельно оговаривают запрет на этилированное топливо. Среди таких марок — Haval/GWM, Tenet и Belgee. При этом требования конкретной модели необходимо проверять по инструкции: одного обозначения АИ-92 или АИ-95 недостаточно, чтобы оценить соответствие топлива всем установленным нормам.

В руководствах к автомобилям Lada допускается применение бензина с октановым числом не ниже 92, в том числе АИ-92-К5, АИ-95-К5 и АИ-98-К5. Предпочтительным вариантом называется АИ-95, а АИ-92 разрешается использовать, если нет возможности заправиться бензином с более высоким октановым числом.

Указанные в инструкциях старые стандарты топлива, как отмечает «За рулем», соответствуют по характеристикам современному экологическому классу К4. Бензины классов К3 и ниже требованиям, приведенным для Lada, не соответствуют.

В руководстве одного из кроссоверов FAW также встречается формулировка о допустимости неэтилированного бензина премиум-класса с октановым числом 92. Однако само выражение «премиум-класс» не дает однозначного понимания экологических характеристик топлива.

Чем отличаются экологические классы бензина

Экологический класс и октановое число обозначают разные характеристики топлива. Октановое число связано с устойчивостью бензина к детонации, тогда как экологический класс определяется набором требований к его составу и экологическим показателям.

Автомобили стандарта Евро-5 начали появляться примерно с 2009 года, а бензин класса К5 стал обязательным в России с 1 июля 2016 года. Крупные нефтяные компании выпускали такое топливо и раньше, однако водители и производители автомобилей часто ориентировались прежде всего на октановое число.

При этом массовых отказов двигателей из-за использования бензина разных экологических классов, по данным публикации, не наблюдалось.

Что влияет на работу двигателя

На запуск, приемистость и расход топлива влияют, в частности, испаряемость бензина и содержание смол. Испаряемость определяет, насколько эффективно топливо образует необходимую для сгорания смесь. Смолы могут способствовать образованию отложений на клапанах и повышать риск залегания поршневых колец.

При этом ГОСТ 32513–2013, согласно публикации, не связывает фракционный состав и содержание смол напрямую с экологическим классом бензина: эти показатели не зависят от октанового числа по принципу автоматического соответствия.

Поэтому при разовой заправке бензином К3 вместо К5 водитель может не заметить явной разницы в работе автомобиля. Однако это не означает, что такое топливо подходит для любой машины или что его использование безопасно при любых условиях.

Главное правило — соблюдать требования руководства конкретного автомобиля. Если производитель предписывает топливо определенного экологического класса, ориентироваться только на цифру 92 или 95 не следует.

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