«Боялся ловушек и переносок»: кот Тертл пропал на 571 день и вернулся к хозяйке

Телеканал ABC7: кот Тертл воссоединился с семьей через 571 день

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова]

В США кот по кличке Тертл вновь оказался рядом с хозяевами через 571 день после того, как покинул дом. Все это время семья вела безуспешные поиски, пока животное неожиданно не обнаружили в соседнем штате. О воссоединении с питомцем сообщил телеканал ABC7.

История началась в марте 2025 года в городе Гринвич, штат Коннектикут. Хозяйка Келли Мур случайно оставила приоткрытой дверь, и испуганный кот выскользнул на улицу. Сразу поймать беглеца не получилось.

К поискам присоединился основатель службы Rocket Lost Pet Rescue Рокко Аутеро. Он разместил рядом с домом несколько камер, которые поначалу регулярно фиксировали Тертла в ночное время. Однако животное избегало ловушек и переносок, а через какое-то время и вовсе перестало попадать в объективы.

Шли месяцы, но семья продолжала попытки разыскать питомца. Переломный момент наступил благодаря публикации в соцсетях: в одном из сообществ появилось фото кота, найденного в городе Мамаронек, штат Нью-Йорк. Аутеро заметил сходство животного с пропавшим Тертлом.

Проверка микрочипа подтвердила, что найденный пушистый путешественник действительно принадлежит семье Мур. К тому времени с момента исчезновения прошло 571 день, а сам кот успел добраться из Коннектикута в Нью-Йорк. Каким образом животное преодолело этот маршрут, остается неизвестным.

Вернуть беглеца домой оказалось непросто из-за его страха перед переносками. Тем не менее спасателям удалось справиться с этой задачей. Хозяйка призналась, что за время разлуки не раз плакала и винила себя в исчезновении кота, поэтому его возвращение стало для нее огромной радостью.

Ранее сообщалось о том, что спасатели Подмосковья вытащили котенка из технологической трубы в Дмитрове.

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