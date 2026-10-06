В Подмосковье обсудили проблемы детей с ОВЗ и специалистов реабилитационных центров

Заместитель Председателя Госдумы Мария Воропаева и Координатор Московского областного отделения ЛДПР, депутат Госдумы Валерий Селезнев посетили отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Лосенок» Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации, филиал в Лосино-Петровском. Там проходят реабилитацию 60 детей, с ними работают логопеды, дефектологи, психологи, специалисты по социальной и реабилитационной работе, медицинские сотрудники и другие специалисты.

Встреча была посвящена профессиональным проблемам сотрудников, а также сложностям, с которыми сталкиваются семьи детей с РАС и другими особенностями развития. Одной из таких проблем стал доступ детей с ОВЗ к полноценному образованию и социализации. Участники мероприятия отметили, что в ряде регионов сохраняется ситуация, когда ребенку предлагают надомное обучение, при этом для ребенка с расстройством аутистического спектра это чревато сокращением возможностей для общения, социализации и формирования самостоятельности.

«Что такое для ребенка с аутизмом остаться дома? Это огромная проблема. Ребенку нужны не только занятия, но и общение, социализация, возможность быть частью общества», — подчеркнула Мария Воропаева.

В рамках встречи также обсуждался дефицит тьюторов, дефектологов, психологов и других специалистов.

«ЛДПР выступает за то, чтобы дети с ОВЗ могли получать подходящее образование и необходимые медицинские, социальные и реабилитационные услуги независимо от муниципальных границ», - подчеркнул Валерий Селезнев.

По его словам, в августе 2026 года лидер партии Леонид Слуцкий предложил закрепить право детей получать такие услуги в ближайших подходящих учреждениях. Депутаты также обсудили положение сотрудников реабилитационного центра, в том числе заработок специалистов.

Депутаты зафиксировали предложения специалистов и родителей. Вопросы доступности реабилитации, образования, медицинской помощи и поддержки работников сферы будут прорабатываться на федеральном уровне.

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