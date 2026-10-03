Бидон с ягодами помог жителю Забайкалья уйти от медведя

Житель Забайкальского края Владимир рассказал РИА Новости , как во время сбора брусники встретил в лесу бурого медведя и сумел от него убежать. Мужчина оставил на поляне куртку и пятилитровый бидон с ягодами, после чего добрался до дороги.

Владимир жил в селе Читинского района недалеко от леса, куда часто ходил за брусникой. Во время очередного похода он заметил рядом с собой животное. Сначала мужчина подумал, что к нему подошла корова или олень, однако собаки начали беспокоиться.

Тогда Владимир присмотрелся и понял, что перед ним медведь. Из-за проблем со зрением он сначала не смог правильно рассмотреть животное: то, что ему показалось рогами, оказалось ушами медведя.

Мужчина начал медленно отходить, затем схватил жердь, ударил ею по сосне и закричал. После этого он побежал к дороге, по пути уронив куртку и бидон с собранной брусникой.

На дороге Владимир встретил охотников и рассказал им о произошедшем. Один из них отправился к поляне, где находился медведь, и сделал один выстрел. Позже охотник принес разорванную куртку мужчины и смятый бидон.

По словам Владимира, медведь некоторое время шел за ним, но затем остановился у оставленных вещей. Мужчина предположил, что зверь сначала съел находившуюся в бидоне бруснику, а затем смял емкость.

В результате Владимиру удалось добраться до дороги и избежать дальнейшего контакта с медведем.

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