В США следят за ситуацией в Иркутской области после сообщений о чуме

Белый дом США следит за сообщениями российских СМИ о возможной смерти жительницы Иркутской области от легочной чумы и принимаемых карантинных мерах, заявил представитель американской администрации изданию Axios.

Что известно о ситуации в Иркутской области

2 октября власти Иркутской области провели внеплановое заседание из-за подозрения на заболевание жителя региона особо опасной инфекцией. Конкретный диагноз тогда не раскрывался. После этого стационар Шелеховской больницы закрыли на карантин.

Роспотребнадзор сообщил, что проходившей лечение в больнице сотруднице Иркутского противочумного института диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. В анализах пациентки, по данным ведомства, не обнаружили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.

В Роспотребнадзоре также заявили, что на рабочем месте женщины не фиксировались аварии при работе с патогенами, а другие сотрудники института не сообщали о проблемах со здоровьем.

Сообщения о возможной чуме опровергали

Глава Бурятии Алексей Цыденов опроверг сообщения о том, что погибшая женщина могла заразиться во время поездки в республику. По его данным, женщина не приезжала в Бурятию.

После публикаций в СМИ на Иркутском алюминиевом заводе ввели масочный режим.

Представитель Белого дома сообщил Axios, что американская администрация знает о сообщениях о возможной вспышке заболевания, следит за ситуацией и оценивает возможные варианты действий. Более подробных комментариев в администрации не предоставили, а направленный Axios запрос в Госдепартамент, как отмечает издание, остался без ответа.

При этом подтверждения диагноза «чума» со стороны российских санитарных ведомств в приведенной информации нет.