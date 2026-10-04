«Продали сына за телефон». Индийская пара променяла ребенка на гаджеты и золото

В Индии сотрудники правоохранительных органов задержали родителей, продавших новорожденного ребенка за $1200 долларов (около 100 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Вырученные средства пара потратила на золотую цепочку и мобильные телефоны. Об этом сообщает NDTV .

О преступлении стало известно после того, как мать ребенка подала в полицию заявление об избиении. В ходе проверки выяснилось, что незадолго до этого пара передала сына посреднице за деньги. По версии следователей, полученные средства родители потратили на покупку двух дорогостоящих телефонов и золотой цепочки. Эти вещи были изъяты.

Отмечается, что ребенка успели перепродать несколько раз. Месячный мальчик сменил четыре семьи и оказался на расстоянии более 550 километров от родного города.

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