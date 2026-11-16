Бесконечный рост, которого не случилось: что предсказал физик и что показала реальность

Предсказанный австрийским физиком, математиком и основателем кибернетики Хейнцем фон Ферстером «судный день» в 2026 году не наступил. Об этом сообщает Euronews. В 1960 году в журнале Science вышла его статья «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года»: исследуя данные об изменении численности населения планеты за последние две тысячи лет, фон Ферстер обнаружил, что количество людей удваивается все быстрее, и простые расчеты показали, что при неизменных темпах роста численность человечества станет бесконечной к ноябрю 2026 года.

Однако прогноз не оправдался из-за замедления роста населения. Максимальный ежегодный прирост был зафиксирован в 1963 году — всего через три года после публикации статьи. К 2020 году темпы увеличения численности Земли значительно снизились, упав более чем в два раза по сравнению с пиковым уровнем. ООН предсказывает, что максимальная численность населения будет достигнута в 2080-е годы, после чего начнется сокращение человечества.

Таким образом, дата, которая должна была стать «концом бесконечного роста», прошла без катастрофы: реальность скорректировала модель, а демографический пик, по современным оценкам, сдвинулся на десятилетия вперед.