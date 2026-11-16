Бесконечный рост, которого не случилось: что предсказал физик и что показала реальность

Euronews: предсказанный в 1960 «Судный день» физика фон Ферстера не наступил

Общество

Предсказанный австрийским физиком, математиком и основателем кибернетики Хейнцем фон Ферстером «судный день» в 2026 году не наступил. Об этом сообщает Euronews. В 1960 году в журнале Science вышла его статья «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года»: исследуя данные об изменении численности населения планеты за последние две тысячи лет, фон Ферстер обнаружил, что количество людей удваивается все быстрее, и простые расчеты показали, что при неизменных темпах роста численность человечества станет бесконечной к ноябрю 2026 года.

Однако прогноз не оправдался из-за замедления роста населения. Максимальный ежегодный прирост был зафиксирован в 1963 году — всего через три года после публикации статьи. К 2020 году темпы увеличения численности Земли значительно снизились, упав более чем в два раза по сравнению с пиковым уровнем. ООН предсказывает, что максимальная численность населения будет достигнута в 2080-е годы, после чего начнется сокращение человечества.

Таким образом, дата, которая должна была стать «концом бесконечного роста», прошла без катастрофы: реальность скорректировала модель, а демографический пик, по современным оценкам, сдвинулся на десятилетия вперед.

Читайте также

Долги за коммуналку: какие услуги имеют право перекрыть за неуплату на самом деле

Долги за коммуналку: какие услуги имеют право перекрыть за неуплату на самом деле

Запуск с 3 по 8 ноября: части ракеты упадут в зоне «Тобольск»

Россиянин сорвал листовку и получил штраф за дискредитацию армии

Россиянин сорвал листовку и получил штраф за дискредитацию армии

Плюс ₽36 тыс. от государства: как выжать максимум из ПДС в 2027 году

Плюс ₽36 тыс. от государства: как выжать максимум из ПДС в 2027 году

МВД уточнило сроки выдачи загранпаспортов: кому придется ждать три месяца

МВД уточнило сроки выдачи загранпаспортов: кому придется ждать три месяца

Вопрос формы: почему привычные методы похудения не помогли Регине Тодоренко

Дмитрий Медведев поддержал инициативы по развитию сети местных отделений «Единой России»

Дмитрий Медведев поддержал инициативы по развитию сети местных отделений «Единой России»

Развод с иностранцем может оставить без жилья: адвокат объяснила риски

Развод с иностранцем может оставить без жилья: адвокат объяснила риски

Защита капитана: Подколзин вступился за Макдэвида и был удален до конца игры

Покупка на eBay: россиянин приобрел байк Ferrari HF355 за полумиллиона долларов

В колонии-поселении № 3 Электростали прошло освящение накупольных крестов для храма

В колонии-поселении № 3 Электростали прошло освящение накупольных крестов для храма

«Вцепился в колено». На жительницу Челябинской области напал соседский хряк

«Вцепился в колено». На жительницу Челябинской области напал соседский хряк