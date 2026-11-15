Плюс ₽36 тыс. от государства: как выжать максимум из ПДС в 2027 году

В 2027 году участники Программы долгосрочных сбережений (ПДС) смогут получить от государства до ₽36 тыс. в виде софинансирования. О том, сколько нужно положить на счет в зависимости от зарплаты и какие еще бонусы дает программа, «Российской газете» рассказали финансовые эксперты.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) работает в стране с 2024 года, и ее популярность стремительно растет. По данным Минфина на октябрь 2026 года, россияне открыли уже 14 млн таких счетов, вложив в них ₽1,2 трлн. Механика проста: человек заключает договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), пополняет счет, а государство в течение десяти лет добавляет к его взносам до ₽36 тыс. ежегодно.

Как пояснила «РГ» исполнительный директор СберНПФ, партнер СберИнвестиций Алла Пальшина, долю тех, кто забирает максимальную господдержку, удалось увеличить с 37% по итогам 2024 года до 45% в 2025-м. Минимальный порог входа для получения бонуса от бюджета — ₽2 тыс. за календарный год.

Сколько нужно внести, чтобы забрать все ₽36 тыс. Размер личных вложений для получения максимальной доплаты напрямую зависит от официального дохода человека (налоговая служба учитывает не только зарплату, но и проценты по вкладам, дивиденды, купоны облигаций и доход от сдачи жилья):

До ₽80 тыс. в месяц — нужно внести на счет ₽36 тыс. за год (государство удвоит эту сумму).

От ₽80 тыс. до ₽150 тыс. в месяц — потребуется пополнить счет на ₽72 тыс. в год, чтобы получить сверху ₽36 тыс.

Свыше ₽150 тыс. в месяц — для максимальной доплаты нужно положить ₽144 тыс. в год.

Профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Майя Дубовик отмечает, что к личным средствам и госдоплате прибавляется инвестиционный доход — в среднем по рынку НПФ он составил 20% в 2024 году и 19% в 2025-м. Если ежегодно вносить по ₽36 тыс. и получать столько же от бюджета, за десять лет на счете гарантированно накопится ₽720 тыс. плюс проценты от инвестиций.

При этом график пополнений свободный: переводить деньги можно когда угодно. Главное — успеть внести нужную сумму до 31 декабря 2026 года, чтобы до конца июля 2027-го получить софинансирование от государства, уточнила Пальшина.

Налоговые вычеты и страховка Помимо прямых доплат, программа предлагает еще два весомых преимущества:

Налоговый вычет. Участники могут вернуть часть уплаченного НДФЛ с суммы взносов до ₽400 тыс. в год.

Защита АСВ. Личные взносы и инвестдоход на них застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до ₽2,8 млн (на господдержку и переведенные пенсионные накопления распространяются отдельные гарантии).

Копилка для ребенка: новые льготы для родителей С 1 сентября 2026 года государство усилило семейный вектор программы, расширив налоговый вычет для тех, кто копит в пользу детей, отмечает доцент Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман. Теперь каждый из родителей может заявить к вычету до ₽500 тыс. взносов в год — при ставке НДФЛ 22% возврат составит до ₽110 тыс.

Профессиональное сообщество сейчас активно продвигает инициативу, которая позволит открывать счета ПДС с самого рождения ребенка. Предполагается, что пополнять их смогут не только родители, но и бабушки, дедушки и даже работодатели, а также туда можно будет направить материнский капитал, добавляет замгендиректора НПФ «Благосостояние» Иван Волков. За 18 лет это позволит сформировать солидный стартовый капитал на учебу или жилье.

Перспективы для молодежи и выгода для самозанятых Пока доля молодежи среди участников ПДС невелика: клиенты до 25 лет составляют всего 1% от общего числа. Чтобы привлечь молодых людей, Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) предлагает разрешить им забирать часть накоплений без расторжения договора — например, спустя пять лет участия направить средства на первый взнос по ипотеке, а с 18 лет тратить их на оплату учебы в вузе или колледже, рассказал президент НАПФ Сергей Беляков.

Особую пользу инструмент представляет для фрилансеров и самозанятых, чей доход нестабилен. В ПДС нет обязательных ежемесячных платежей — пополнять счет можно после закрытия крупных заказов. Как подчеркивает Майя Дубовик, плательщики налога на профессиональный доход (НПД) не формируют страховой пенсионный стаж, поэтому программа помогает им самостоятельно создать финансовую подушку к старости. Правда, оформить налоговый вычет самозанятые смогут только в том случае, если параллельно работают по трудовому договору и платят НДФЛ.