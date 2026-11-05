Россиянин сорвал листовку и получил штраф за дискредитацию армии

Житель Кемерова поплатился рублем за видеоролик с критикой армии, попав в поле зрения сотрудников регионального главка МВД, о чем сообщает VSE42.RU со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму во время мониторинга сети наткнулись на подозрительный аккаунт, автором которого оказался 45-летний горожанин. В своем блоге мужчина выложил видеозапись, где он показательно срывает информационный плакат, призывающий заключать контракты на военную службу, и сопровождает этот процесс нелицеприятными комментариями в адрес Вооруженных сил РФ.

Правоохранители оперативно установили личность автора и собрали доказательную базу. Нарушителя привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, нацеленной на пресечение публичных действий по дискредитации российской армии. Вскоре материалы дела передали в суд, который признал кемеровчанина виновным и постановил взыскать с него административный штраф в размере ₽30 тыс.