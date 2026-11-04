Запуск с 3 по 8 ноября: части ракеты упадут в зоне «Тобольск»

Жителей Тюменской области просят не ходить в лес из-за ракеты

Общество

Власти Тюменской области выпустили официальное предупреждение для жителей Уватского муниципального округа о запланированном в период с 3 по 8 ноября 2026 года запуске ракеты. Отделяющиеся блоки и элементы конструкции должны упасть в специально отведенной безлюдной зоне под названием «Тобольск», которая располагается в восточной части региона. Об этом информирует городское издание «72.ru».

На время проведения космического пуска администрация муниципалитета настоятельно просит граждан воздержаться от любых поездок в указанный район. Ограничения в первую очередь касаются любителей охоты, рыбалки, заготовителей дикоросов, а также всех, кто планирует выезды в лесные массивы за пределы населенных пунктов. Местные чиновники призывают жителей проявить высокую ответственность и не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску.

Представители администрации подчеркивают, что зона падения ступеней полностью изолирована от жилой застройки и находится в необжитой тайге. Тем не менее в случае обнаружения металлических обломков или неизвестных предметов на местности гражданам строго запрещается приближаться к ним и рекомендовано незамедлительно сообщать о находках в экстренные службы по номеру 112.

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