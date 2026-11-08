Развод с иностранцем может оставить без жилья: адвокат объяснила риски

Раздел недвижимости и других активов за рубежом при разводе с иностранцем может оказаться значительно сложнее, чем супруги предполагают. Даже если российский суд признает имущество совместно нажитым и вынесет решение о его разделе, добиться исполнения этого решения в другой стране удается не всегда. Об этом « Газете.Ru » рассказала адвокат Анна Каракозова. По ее словам, многое зависит от законодательства государства, в котором находится имущество.

Российские суды вправе рассматривать определенные споры о разделе зарубежных активов, однако сначала необходимо установить, право какой страны регулирует имущественные отношения супругов. Дополнительные сложности возникают при сборе доказательств: сведения о недвижимости, банковских счетах и других активах за границей бывает трудно получить через официальные запросы. «Нельзя исходить из того, что все приобретенные за время брака активы автоматически подлежат разделу в равных долях», — предупредила Каракозова. В отдельных государствах имущество может иметь иной правовой статус, даже если приобреталось во время брака.

Главной проблемой адвокат назвала исполнение судебного решения. Зарубежные органы не обязаны автоматически признавать постановление российского суда, поэтому может потребоваться отдельное разбирательство по местным правилам. За это время второй супруг способен продать или переоформить спорную собственность. Чтобы снизить риски, Каракозова рекомендует заранее сохранять документы о приобретении имущества, его стоимости и регистрации, а при необходимости обращаться к юристам в стране расположения активов. Дополнительной защитой может стать брачный договор, хотя его действие также необходимо оценивать с учетом иностранного законодательства.