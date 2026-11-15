МВД уточнило сроки выдачи загранпаспортов: кому придется ждать три месяца

В России уточнили порядок оформления заграничных паспортов старого и нового образца. Согласно новым административным регламентам МВД, получить документ по месту постоянной регистрации можно в течение месяца, а при обращении в другом регионе срок увеличивается до трех месяцев. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на опубликованные нормативные документы.

Трехмесячный срок также предусмотрен для заявителей, имеющих доступ к государственной тайне. В экстренных ситуациях паспорт старого образца могут оформить за три рабочих дня, если необходимость срочного выезда подтверждена документами. Основанием может стать тяжелая болезнь, необходимость неотложного лечения за границей или смерть близкого родственника. Для биометрического паспорта, который действует десять лет, ускоренное оформление за три дня не предусмотрено.

Новые регламенты устанавливают и требования к обслуживанию граждан. Максимальное ожидание в очереди при подаче документов или получении паспорта не должно превышать 15 минут, а регистрация заявления занимает один рабочий день. При обращении через «Госуслуги» заявление регистрируется автоматически в день подачи.

Для оформления биометрического паспорта необходимо пройти цифровое фотографирование, а заявителям старше 12 лет — также сдать отпечатки пальцев. Если человек не явится на процедуру в течение 15 календарных дней после приглашения, оформление приостановят. Через шесть месяцев после подачи заявления процедура может быть полностью прекращена, если необходимые действия так и не выполнены.

Отказать в выдаче документа могут при предоставлении недостоверных сведений, отсутствии необходимых документов или наличии установленных законом ограничений на выезд. К таким ограничениям относятся отдельные случаи допуска к гостайне, призыв на военную службу и уголовное преследование. Неуплата госпошлины также препятствует получению паспорта, если заявитель не относится к льготной категории.

Перед зарубежной поездкой важно учитывать требования страны назначения. Ряд европейских государств не признает российские загранпаспорта старого образца, поэтому для въезда может потребоваться биометрический документ. Кроме того, многие страны требуют, чтобы паспорт оставался действительным еще три-шесть месяцев после предполагаемого окончания путешествия.

Россияне также могут оформить второй действующий загранпаспорт, однако он обязательно должен быть биометрическим. Такая возможность особенно полезна путешественникам, которым необходимо одновременно оформлять визы в разные страны. При этом конкретные требования к документам и срокам их действия рекомендуется проверять перед каждой поездкой.