Защита капитана: Подколзин вступился за Макдэвида и был удален до конца игры

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин получил дисциплинарный штраф до конца игры в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайм Дакс». Инцидент произошел в первом периоде встречи: защитник гостей Дрю Хеллесон сбил капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида, толкнув его в ворота. Находящийся рядом Подколзин мгновенно вступился за лидера команды, сбросил перчатки и обрушил серию ударов на соперника, который не стал вступать в открытый поединок. Об этом сообщает портал « Южный Федеральный ».

Реакция главных арбитров встречи оказалась строгой к российскому форварду. Главный судья Коди Бич объявил по арене, что квалифицирует происшествие как «бой одного человека» (one-man fight). В итоге Подколзину выписали 2 минуты как зачинщику драки, 5 минут за саму потасовку и дисциплинарный штраф до конца матча (2+5+10 минут), отправив его в раздевалку. Игрок «Анахайма» Дрю Хеллесон получил только 2 минуты малого штрафа.

Для 25-летнего Подколзина эта потасовка стала первой в текущем регулярном чемпионате 2026/27 годов, хотя за время выступления в НХЛ он принимал участие в 10 драках. Предыдущая стычка россиянина в плей-офф Кубка Стэнли также состоялась в игре против «Анахайма», где его оппонентом выступал Джеффри Вил.