Долги за коммуналку: какие услуги имеют право перекрыть за неуплату на самом деле

Общество
Батареи центрального отопления в квартире

Фото: [Батареи центрального отопления в квартире/Медиасток.рф]

Юрист Елена Рудакова рассказала изданию REGIONS, какие коммунальные услуги могут отключить за накопленные долги и по каким правилам коммунальщики вводят ограничения.

На фоне растущей задолженности за жилищно-коммунальные услуги управляющие и ресурсоснабжающие организации все чаще прибегают к жестким мерам воздействия. Однако закон четко защищает базовые права граждан: оставить в квартире без отопления и холодной воды неплательщиков не имеют права ни при каких обстоятельствах. В то же время электричество, газ и горячую воду за долги перекрыть вполне могут.

Как пояснила юрист Елена Рудакова, право на санкции возникает, когда сумма неоплаченной квитанции по конкретной услуге превышает норматив потребления за два месяца. Процедура отключения строго регламентирована правительством. Сначала должнику направляют письменное предупреждение — через заказное письмо, уведомление в личных кабинетах госуслуг, СМС или прямо в платежном документе. На погашение задолженности или заключение соглашения о рассрочке дается 20 дней.

Если деньги не поступили, коммунальщики могут пойти двумя путями. При наличии технической возможности подачу ресурса сначала ограничивают на 10 дней, и если долг не сдвинулся с мертвой точки, приостанавливают полностью. В случае отсутствия такой технической возможности отключение происходит сразу. При этом специалист подчеркивает, что ограничения не должны вредить соседям или создавать угрозу здоровью. Восстановить подачу благ коммунальщики обязаны в течение двух календарных дней (или за один день при удаленном управлении умными счетчиками) после полного погашения долга и оплаты расходов на саму процедуру отключения и подключения.

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