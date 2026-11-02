Покупка на eBay: россиянин приобрел байк Ferrari HF355 за полумиллиона долларов

На улицах Екатеринбурга сфотографировали единственный в своем роде кастомный мотоцикл Ferrari HF355, оснащенный 3,5-литровым атмосферным мотором V8 от итальянского суперкара 1990-х годов. Созданный американским мастером Максом Хазаном из ателье Hazan Motorworks двухколесный арт-объект был продан на аукционе более чем за полмиллиона долларов, а его владельцем стал житель Урала. Об уникальной автомобильной находке рассказывает журнал « За рулем ».

Проект Ferrari HF355 строился в течение полутора лет вокруг 3,5-литрового двигателя от Ferrari F355. Традиционная мотоциклетная рама в конструкции отсутствует: ее роль выполняет сам моторизованный блок, интегрированный с хроммолибденовыми силовыми элементами. В ходе работы отдачу двигателя довели со штатных 380 л. с. до 400 л. с. При снаряженной массе всего 267 кг мотоцикл по показателю удельной мощности превосходит большинство серийных супербайков. На испытательных тестах разработчик разгонял проект до 300 км/ч.

В мае 2026 года уникальный байк был выставлен на аукцион eBay, где его за сумму свыше 500 тысяч долларов выкупил коллекционер из Екатеринбурга. Летом 2026 года мотоцикл уже демонтрировался в экспозиции RCC Gym при местной Академии спорта РМК, а теперь его заметили на улицах города.