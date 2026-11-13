«Вцепился в колено». На жительницу Челябинской области напал соседский хряк

В Челябинской области хряк укусил женщину за колено

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

В поселке Гумбейский Челябинской области местная жительница подверглась нападению соседского хряка. Животное укусило женщину за колено. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Садовой улице. По данным телеканала, женщина шла по улице, когда на нее неожиданно напала свинья. Хряк вцепился пострадавшей в колено.

Жительница обратилась в правоохранительные органы. Она полагает, что животное принадлежит ее соседу, который не следит за хряком и не принимает мер в отношении своего питомца.

Ранее сообщалось о том, что леопард повел за собой сородичей в Приокско-Террасном заповеднике.

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