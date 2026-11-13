«Вцепился в колено». На жительницу Челябинской области напал соседский хряк

В поселке Гумбейский Челябинской области местная жительница подверглась нападению соседского хряка. Животное укусило женщину за колено. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел на Садовой улице. По данным телеканала, женщина шла по улице, когда на нее неожиданно напала свинья. Хряк вцепился пострадавшей в колено.

Жительница обратилась в правоохранительные органы. Она полагает, что животное принадлежит ее соседу, который не следит за хряком и не принимает мер в отношении своего питомца.



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