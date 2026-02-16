Частный сектор в Калаче-на-Дону Волгоградской области продолжает страдать от паводка. Стремительное потепление спровоцировало интенсивное таяние снега, в результате чего вода хлынула на улицы и во дворы, пишет «Высота 102».

Жительница переулка Железнодорожный рассказала о тяжелой ночи, проведенной в борьбе с водной стихией. Вместе с детьми она вынуждена была спасать мебель и прочее имущество, вычерпывая жидкость из помещений. Женщина отметила, что подвал оказался затоплен полностью, вода проникла в жилые комнаты, а двор превратился в сплошной водоем, отрезавший семью от внешнего мира.

Утром 15 февраля она обратилась в экстренную службу 112, рассчитывая на помощь в откачке. Однако, по словам заявительницы, вместо необходимой ассенизаторной техники прибыл грейдер, который не смог решить проблему. В итоге жительнице пришлось искать и оплачивать специализированную машину из личных средств, что оказалось весьма затратным. Она выражает опасение, что потоп может повториться в любой момент, и задается вопросом, не придется ли ей каждый раз нести подобные расходы.

Ситуация в городе остается сложной. Под водой оказались не только придомовые территории, но и дороги. Местные жители жалуются, что покинуть свои участки невозможно. Коммунальщики пытаются снизить уровень воды на проезжих частях, открывая люки колодцев. В администрации городского поселения заявили, что с утра принимают обращения граждан и направляют бригады для ликвидации последствий подтопления.

Проблема носит системный характер и повторяется ежегодно. С наступлением весны и таянием снегов частный сектор регулярно затапливает, что ведет к порче строений. Люди связывают бедствие не только с подъемом воды в Доне, но и с засорением дренажной системы. Усугубляет ситуацию, по мнению жителей, загрязнение реки Грязнуха строительным мусором, который остался после сноса ветхих зданий несколько лет назад. Граждане ежегодно направляют жалобы в профильные ведомства, однако власти так и не смогли решить проблему кардинально. Люди просто не успевают восстанавливать сгоревшие насосы в борьбе с очередным потопом.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.