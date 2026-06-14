«Не ошибка, а законное право». Кому в России положены две пенсии?

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости разъяснил, какие категории граждан могут одновременно получать две пенсии в России.

Такое право возникает, если человек имеет основания для выплат по разным статьям — к примеру, по старости и инвалидности или в связи с утратой кормильца. В первую очередь речь идет о военнослужащих, участниках боевых действий, ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС и космонавтах.

«В России две пенсии назначаются тем гражданам, для которых такое право прямо закреплено в пенсионном законодательстве. Речь идет о случаях, когда человек получает выплату по одному основанию и одновременно имеет право на вторую выплату по другому основанию, например по старости, инвалидности, выслуге лет или потере кормильца», — пояснил парламентарий.

По словам Говырина, основную массу получателей двойных выплат составляют люди, связанные с военной службой и участием в боевых действиях. Так, инвалиды вследствие военной травмы вправе претендовать одновременно на государственную пенсию по инвалидности и страховую — по старости.

Депутат добавил, что аналогичная схема действует для участников Великой Отечественной войны, имеющих I, II или III группу инвалидности. Также двойные выплаты положены гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Осажденный Севастополь» или «Осажденный Сталинград» при условии оформленной инвалидности.

Отдельное внимание, как уточнил Говырин, уделено участникам современных добровольческих формирований. Если доброволец получил инвалидность из-за увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания в период действия контракта о пребывании в добровольческом формировании, он может одновременно получать государственную пенсию по инвалидности (по нормам военной травмы) и страховую пенсию по старости.

Ранее сообщалось о том, что пенсию по старости будут назначать без обращения гражданина.