Бежать к банкомату или не волноваться: что на самом деле делать с деньгами на счетах из-за слухов о сбоях в банках

REGIONS: экономист Литвиненко ответила на слухи о масштабном банковском кризисе

Общество

В социальных сетях и мессенджерах начала распространяться волна панических слухов о возможных масштабных сбоях в дата-центрах крупнейших российских банков и угрозе банковского кризиса. Авторы публикаций призывают граждан срочно снимать наличные как минимум на месяц вперед и экстренно переводить сбережения. Экономист, доцент РГГУ Инна Литвиненко подробно объяснила, как на самом деле защищена банковская система, почему массовое опустошение счетов гарантированно приведет к потере денег и какой запас наличных действительно стоит держать под рукой. Об этом информирует сетевое издание REGIONS.

Архитектура защиты: как банки сохраняют данные клиентов при сбоях

Банковская инфраструктура в России изначально проектируется с учетом любых чрезвычайных ситуаций и технических рисков.

Для непрерывной работы сервисов используются многоуровневые резервные центры обработки данных (ЦОД). Если основной дата-центр выходит из строя, система автоматически переключается на дублирующие мощности, что гарантирует сохранность денег и персональных данных.

Финансовые ловушки паники: почему не стоит бежать к банкоматам

Эксперт предупреждает, что эмоциональные решения и поддавание слухам о кризисе ведут к прямой потере личных доходов.

При досрочном закрытии вкладов и накопительных счетов граждане теряют все накопленные проценты из-за перерасчета по минимальной ставке. Кроме того, массовый ажиотаж создает искусственную нагрузку на банкоматы, а хранение крупных сумм наличными дома не приносит никакого дохода и подвергает сбережения рискам кражи.

Разумный баланс: сколько наличных нужно иметь на случай локальных перебоев

Отдельные технические накладки или временные паузы в работе эквайринга не свидетельствуют о системном кризисе в банковском секторе.

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