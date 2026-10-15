Каждую осень накануне 14 октября оживает известная народная поговорка о том, что на Покров до обеда стоит осень, а после — наступает зима. Эксперты развенчали популярные мифы, связывающие православный праздник с наступлением первых заморозков и снегопадов. Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков и протоиерей Константин Кобелев подробно объяснили, почему климатический календарь далеко не всегда совпадает с церковным, откуда возникли народные приметы и где пролегает граница между христианской культурой и языческими суевериями. Об этом информирует журнал Фома.

Метеорологическое обоснование: физика атмосферы против народных примет

С точки зрения метеорологии, середина октября в средних широтах России действительно совпадает с переходом среднесуточной температуры к отметке в +5 градусов, при которой осадки начинают переходить в твердую фазу.

Однако ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков подчеркивает, что природа не подчиняется строгому календарю. Статистических зависимостей между датой Покрова, выпадением первого снега и характером предстоящей зимы не существует, а сроки формирования снежного покрова год от года существенно разнятся.

Исторические корни приметы: народный быт и церковный календарь

В эпоху до появления научных метеорологических наблюдений крестьяне ориентировались на богослужебный круг.

Поскольку Покров Пресвятой Богородицы был ближайшим крупным осенним праздником, а его название созвучно снежному покрову, ассоциация устойчиво закрепилась в народном фольклоре. Церковный календарь служил главным ориентиром для сельских работ и бытовых процессов.

Взгляд Русской православной церкви на приметы и суеверия

Священнослужитель протоиерей Константин Кобелев отметил, что привязка смены времен года к церковным датам отражала стремление народа жить в гармонии с природой и верой.

В то же время представитель церкви предостерег от языческих пережитков и слепого суеверия. По мнению протоиерея, вместо излишнего внимания к обрядовой стороне и гаданиям по погоде истинно верующему человеку следует сосредоточиться на исполнении заповедей, молитве и добрых делах.