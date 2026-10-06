Октябрь на даче: садовод перечислила дела, которые нельзя откладывать

Дачный сезон вроде бы позади — урожай собран, грядки пустеют. Но именно в октябре на участке еще хватает работы, и если отложить ее до ноября, часть дел придется делать в холод, грязь и под дождем. О том, что важно успеть, корреспонденту REGIONS рассказала садовод Екатерина Рассадина.

Начать стоит с обхода участка: убрать остатки больных растений, гнилые плоды, мусор и сломанные ветки. Здоровая растительная масса может отправиться в компост, а вот пораженные болезнями части рядом с грядками оставлять нельзя. Рассадина предупреждает: если не убрать все это на зиму, весной придется бороться с болезнями растений и вредителями.

Еще один важный пункт — полив деревьев и кустарников: перед промерзанием почвы им может понадобиться запас влаги. Если земля и так мокрая после дождей, поливать не нужно. В сухую осень полив продолжают, пока почва не начнет промерзать.

После сбора последних овощей из теплицы садовод советует вынести растительные остатки, привести в порядок грядки, проверить каркас и крепления. Если зимой теплица не используется, шланги, лейки и другой инвентарь лучше убрать туда, где их не повредит мороз. На освободившихся грядках можно посеять сидераты или провести подзимний посев — например, посадить озимый чеснок.

Розы, некоторые виды гортензий, виноград и другие теплолюбивые культуры пора готовить к холодам. Но в теплую и влажную погоду укрывать их не стоит: под материалом растения могут выпреть, а некоторые даже тронуться в рост. Плотно закрывать их Рассадина советует, когда погода начнет уходить в минус.

Отдельное внимание — воде и инвентарю. Шланги лучше убрать, из емкостей слить воду, садовый инструмент очистить от земли и оставить в сухом месте. Наружные краны и другие элементы системы полива тоже нужно подготовить к морозам. Как выразилась Рассадина, это как раз те мелочи, о которых потом жалеешь: осенью кажется, что со шлангом ничего не случится, а весной достаешь его — и он уже треснул.

Перед отъездом стоит проверить сарай, теплицу и дом: закрыть окна, убрать продукты, осмотреть крышу, водостоки и замки. Если дача остается без присмотра на зиму, с участка лучше убрать все, что может унести сильным ветром.