Журавли улетели из Подмосковья до Покрова: поведение птиц связали с важной приметой

Общество

Фото: [Сергей Пупонин]

В заказнике «Журавлиная родина» Талдомского округа проводили журавлей — этой осенью здесь насчитали 1070 серых птиц. Отлет начался после 22–23 сентября, и к 3 октября на болотах остались лишь четыре журавля, вероятно, семья с поздними птенцами. Улетели пернатые за сутки до Покрова Пресвятой Богородицы, отмечает REGIONS.

Середина сентября стала пиком для местного «осеннего аэропорта» — орнитологи и волонтеры насчитали на болотах 1070 пернатых. Массовый отлет стартовал после 20-х чисел, и к 3 октября в заказнике задерживалось лишь четыре птицы — скорее всего, пара с поздним потомством.

Среди улетевших оказался и знаменитый журавль по кличке Дубна, снабженный GPS-датчиком. В этот раз они с партнершей прибыли без птенцов — вероятнее всего, майские заморозки и снег уничтожили кладку. По информации с трекера, 30 сентября птица взяла курс на юг и всего за сутки одолела больше 1 тыс. км, добравшись до района Кривого Рога. Затем сигнал прервался: маршрут журавля в Африку пролегает через зоны, где глушится спутниковая связь.

Успех заказника специалисты объясняют не названием, а строгой охраной, тишиной и договоренностями с фермерами. Журавлям необходимы безопасные кормовые угодия, которых они лишаются в других местах. К примеру, в соседней Константиновской пойме птичье стадо сократилось в разы из-за зачистки полей, посевов бесполезного для птиц рапса и активности охотников.

Приметы про Покров и осенний отлет

  • Улетели до Покрова (14 октября) — зима ударит рано и будет очень морозной.
  • Остались после Покрова — похолодание затянется, а зимние месяцы окажутся мягкими и теплыми.
  • Старт 1 октября (на Арину) — ровно через две недели, к Покрову, грянут первые настоящие заморозки.

Приметы по поведению клина

  • Летят высоко и без шума — к долгой, сухой и погожей осени.
  • Прижимаются к земле — жди скорых затяжных дождей и похолодания.
  • Тревожно и громко кричат — надвигаются сильный ветер и ненастье.
  • Мчат без остановок — снег и устойчивый мороз уже на пороге.

Главные поверья

  • Разлука и возвращение: считалось, что осенью журавли уносят с собой души предков, а весной приносят на крыльях теплую погоду и жизнь.
  • Встретить пару на поле — добрая весть к семейному благополучию или скорой свадьбе.
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Талдом

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