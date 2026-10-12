Более 220 тысяч счетов за месяц: как россияне осваивают цифровой рубль

Более 220 тыс. счетов открыли на платформе цифрового рубля, а количество операций превысило 150 тыс. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. По ее словам, после первоначального роста темпы открытия счетов стабилизировались на уровне 3–5 тыс. в сутки.

Как работает цифровой рубль

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами. Один цифровой рубль равен одному обычному рублю, а счет открывается на платформе Банка России через приложение банка.

Кахруманова рассказала, что сама получает зарплату в цифровых рублях с июля и старается оплачивать ими покупки. По ее словам, чаще всего такие платежи проходят в крупных торговых сетях, на маркетплейсах и через терминалы самообслуживания.

Переводы между цифровой и безналичной формами рубля бесплатны. Для граждан также не предусмотрена комиссия за переводы внутри платформы. При этом перевод собственных средств в цифровые рубли ограничен суммой 300 тыс. рублей в месяц.

Какие преимущества есть у новой формы валюты

По словам представителя ЦБ, средства на счете цифрового рубля гарантированы государством в полном объеме. Для сравнения, страховое возмещение по обычным банковским счетам в общем случае ограничено суммой 1,4 млн рублей.

Для бизнеса предусмотрены отдельные тарифы. Комиссия за прием торговых платежей составляет 0,3%, причем до конца года она не взимается. Выплата зарплаты цифровыми рублями для компаний обходится в один рубль за одну строку в реестре.

Дополнительное оборудование для приема таких платежей не требуется: используются существующие терминалы и универсальный QR-код, применяемый также для Системы быстрых платежей.

В ноябре появятся подписки, затем — смарт-контракты

В ноябре на платформе цифрового рубля планируют запустить сервис подписок. Он позволит оплачивать регулярные услуги со счета цифрового рубля.

Еще одно направление развития — смарт-контракты. Они предусматривают автоматическое выполнение платежа при наступлении заранее определенного события. Например, при продаже автомобиля деньги могут быть переведены продавцу после регистрации машины на покупателя, если соответствующие условия закреплены в контракте.

В Банке России также изучают возможность офлайн-оплаты без мобильного интернета. Среди рассматриваемых решений — использование защищенной SIM-карты или другого физического механизма. Сначала технологию планируют испытать на небольшой группе участников.

В ЦБ предупредили о мошеннических звонках

По словам Кахрумановой, подтвержденных мошеннических схем, связанных именно с цифровым рублем, пока нет. Однако преступники могут использовать интерес к новой технологии, чтобы убеждать людей открыть счет, перевести деньги или сообщить коды подтверждения.

Счет цифрового рубля открывает сам пользователь в приложении банка по собственному решению. Если неизвестные предлагают назвать код, перейти по ссылке или перевести средства на якобы уже открытый счет, это может быть признаком мошенничества.

В ЦБ подчеркивают, что новые функции будут внедрять постепенно: банкам требуется время для адаптации своих систем.