Клопы заползают в дома и автомобили: почему юг России столкнулся с нашествием

SHOT: мраморные клопы массово заползают в дома и машины на юге России

Общество

На юге России наблюдается массовое скопление коричнево-мраморных клопов, которые с наступлением холодов ищут места для зимовки. Особенно заметно нашествие в Краснодарском крае и Дагестане, сообщает SHOT.

Насекомые проникают в дома и автомобили

По сообщениям местных жителей, клопы забираются в автомобили, жилые дома и хозяйственные постройки. Насекомые скапливаются на стенах, прячутся в одежде и забираются в труднодоступные щели.

Такая активность связана с сезонной миграцией: осенью мраморные клопы стремятся найти теплые укрытия и перебираются ближе к человеческому жилью.

Чем опасны клопы-вонючки

Для людей эти насекомые обычно не представляют серьезной опасности и не питаются кровью. Однако при беспокойстве они выделяют секрет с резким неприятным запахом, из-за чего их называют клопами-вонючками.

Значительный ущерб они способны наносить сельскому хозяйству. Клопы прокалывают листья и плоды растений и высасывают сок. Поврежденные ткани могут отмирать, а урожай — терять товарный вид и портиться.

Как защитить жилье от насекомых

Жители южных регионов отмечают, что привычные аэрозоли не всегда дают заметный результат. Специалисты также указывают на ограниченную эффективность некоторых препаратов пиретроидного ряда.

В качестве мер защиты рекомендуется собирать насекомых механически, перекрывать им доступ в помещения и при необходимости применять разрешенные средства против вредителей согласно инструкции.

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