В Волоколамске запускают обновленный сквер у ДК «Текстильщик»: какие удобства появятся и для кого
Фото: [пресс-служба администрации Волоколамского округа]
В Волоколамске подходят к концу работы по благоустройству сквера возле ДК «Текстильщик» — строительная готовность превысила 80%. Глава округа Наталья Козлова лично проверила ход и качество работ.
По всей территории уже уложена тротуарная плитка. Газон площадью четыре тысячи квадратных метров закрыли специальным укрывным материалом — он помогает траве быстрее прижиться.
Всего высадили 250 кустарников: сирень, чубушник и белый дерен. Две клумбы украсили спиреей, шнитт-луком и более чем тысячей лилий. Растения подобраны так, чтобы цветение шло непрерывно с весны до поздней осени.
Остается смонтировать осветительные приборы и малые архитектурные формы. В сквере установят пять теннисных столов, скамейки, урны и качели. Параллельно обновляется сам ДК: стены выровнены и зашпаклеваны, фасад готовят к покраске.
Согласно информации, эту территорию жители выбрали сами на Всероссийском голосовании 2023 года. Проект реализуется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».