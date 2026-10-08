В Волоколамске запускают обновленный сквер у ДК «Текстильщик»: какие удобства появятся и для кого

По всей территории уже уложена тротуарная плитка. Газон площадью четыре тысячи квадратных метров закрыли специальным укрывным материалом — он помогает траве быстрее прижиться.



Всего высадили 250 кустарников: сирень, чубушник и белый дерен. Две клумбы украсили спиреей, шнитт-луком и более чем тысячей лилий. Растения подобраны так, чтобы цветение шло непрерывно с весны до поздней осени.



Остается смонтировать осветительные приборы и малые архитектурные формы. В сквере установят пять теннисных столов, скамейки, урны и качели. Параллельно обновляется сам ДК: стены выровнены и зашпаклеваны, фасад готовят к покраске.



Согласно информации, эту территорию жители выбрали сами на Всероссийском голосовании 2023 года. Проект реализуется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».