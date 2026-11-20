Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, россияне считают месячный доход ниже ₽49 тыс. признаком бедности, а порогом богатства называют сумму от ₽950 тыс. Для ощущения счастья респондентам в среднем требуется заработок на уровне ₽273 тыс. в месяц.

За год представления граждан о финансовых границах практически не изменились: в 2025 году показатели составляли ₽48 тыс. и ₽930 тыс. соответственно. Однако запрос на «доход счастья» вырос на 6% — с ₽257 тыс. до текущих значений.

Мнения участников исследования разделись в зависимости от демографических факторов. Мужчины оценивают свои потребности выше: для них граница бедности начинается с ₽52 тыс., а для счастья необходимо ₽309 тыс. Женщины более скромны в оценках: порог бедности для них составляет ₽46 тыс., а желаемый уровень дохода — ₽240 тыс. Разница наблюдается и в определении богатства: мужчины называют сумму от ₽990 тыс., женщины — от ₽880 тыс.

Возраст также влияет на финансовые ожидания. Молодежь до 35 лет считает достатком доход от ₽690 тыс., тогда как для людей старше 45 лет этот ориентир достигает ₽1,1 млн. При этом самая низкая граница бедности (₽43 тыс.) зафиксирована именно среди самой молодой аудитории, в то время как граждане старше 45 лет относят к бедным тех, кто зарабатывает менее ₽52 тыс.