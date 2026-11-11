Снег лежит, а клубника краснеет: дачники в Наро-Фоминске собирают урожай в ноябре

REGIONS: эксперт Субботин раскрыл секрет ноябрьского урожая клубники

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Середина ноября, первые заморозки, местами уже лежит снег — дачный сезон официально закрыт. Но не для всех: некоторые садоводы продолжают собирать клубнику. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на кандидата биологических наук Алексея Субботина.

Одна из дачниц призналась: на ее участке клубника не просто пережила первые заморозки, а продолжает цвести и плодоносить. Ягоды уже не такие сладкие, как летом, но свои, с грядки. И она не одинока — в дачных пабликах все чаще мелькают фото алых ягод на фоне пожухлой листвы и первого снега.

Биолог Субботин объяснил: позднее плодоношение — не аномалия. Все дело в ремонтантных сортах, которые закладывают цветочные почки волнами и могут плодоносить до устойчивых холодов. Если осень теплая, а заморозки кратковременные и неглубокие, ягоды успевают дозреть. Критична для растения температура ниже минус двух градусов в период цветения и завязи.

Чаще всего на грядках встречаются «Альбион», «Мурано» и «Королева Елизавета II» — последняя способна давать до четырех волн урожая за сезон. Но биолог предупреждает: поздние ягоды — скорее испытание для растения, чем подарок. Если куст тратит силы на плоды осенью, в зиму он уйдет ослабленным. Субботин советует не стимулировать плодоношение искусственно: не подкармливать азотом, не обрывать старые листья и дать растениям спокойно подготовиться к холодам. Иначе в следующем году можно остаться без урожая.

Есть ноябрьскую клубнику можно, успокаивают биологи: если ягоды выросли на своей грядке без химической стимуляции, они безопасны. Просто вкус будет другим — менее сладким, более водянистым, с легкой кислинкой.

Ранее садовод Туманов назвал главные ошибки при подготовке грядок осенью.

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Наро-Фоминск

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