Сначала шпаклевка, потом молитва: когда и как правильно освящать жилье

Приглашать священника для освящения квартиры стоит уже после завершения всех ремонтных работ. Об этом изданию Life.ru сообщил зампред Всемирного Русского Народного Собора и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По словам эксперта, откладывать священнодействие имеет смысл только тогда, когда в помещении планируется капитальный ремонт. В противном случае нанесенные во время обряда на стены кресты и елейное помазание просто пострадают или будут уничтожены строителями. Если же обновления интерьера не предвидится или оно уже позади, тянуть с визитом батюшки не нужно.

Перед стартом масштабной переделки эксперт рекомендует заказать в храме молебен на начало добрых дел, взять освященную воду и самостоятельно окропить комнаты. Полный же чин лучше оставить на финал. При этом купленная мебель или кучи коробок ритуалу не помешают — священнослужитель окропит абсолютно все пространство.

Однако Иванов подчеркнул: чин освящения — это не магия, не защитный оберег и не волшебный рецепт от жизненных невзгод. Это благословение на праведную жизнь, и без искреннего стремления самих жильцов жить по совести обряд теряет смысл. Перед тем как освятить стены, человеку стоит очистить душу — через молитву, исповедь и причастие.

К приезду священника важно подготовиться и бытовым образом:

провести тщательную влажную уборку и освободить стол, накрыв его чистой скатертью;

приготовить святую воду, свечи, растительное масло и специальные наклейки с изображениями крестов;

полностью избавиться от оккультных предметов — астрологических календарей, подков «на счастье», статуэток языческих божков и иных нехристианских символов (их стоит сжечь или выбросить, но ни в коем случае не передаривать);

мягко настроить домочадцев, чтобы приход гостя в рясе не воспринимался ими как экзотическое шоу.

Сам чин освящения занимает около 30 минут и проводится единожды — повторно вызывать священника из года в год не требуется. В дальнейшем хозяевам достаточно самостоятельно окроплять комнаты святой водой с молитвой Честному Кресту.

После завершения обряда батюшку стоит пригласить за стол на чашку чая. За неформальной беседой невоцерковленным родственникам будет проще задать волнующие духовные вопросы и сделать первый шаг к вере.