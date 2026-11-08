Сначала шпаклевка, потом молитва: когда и как правильно освящать жилье

Зампред ВРНС Иванов посоветовал освящать квартиру сразу после ремонта

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Приглашать священника для освящения квартиры стоит уже после завершения всех ремонтных работ. Об этом изданию Life.ru сообщил зампред Всемирного Русского Народного Собора и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По словам эксперта, откладывать священнодействие имеет смысл только тогда, когда в помещении планируется капитальный ремонт. В противном случае нанесенные во время обряда на стены кресты и елейное помазание просто пострадают или будут уничтожены строителями. Если же обновления интерьера не предвидится или оно уже позади, тянуть с визитом батюшки не нужно.

Перед стартом масштабной переделки эксперт рекомендует заказать в храме молебен на начало добрых дел, взять освященную воду и самостоятельно окропить комнаты. Полный же чин лучше оставить на финал. При этом купленная мебель или кучи коробок ритуалу не помешают — священнослужитель окропит абсолютно все пространство.

Однако Иванов подчеркнул: чин освящения — это не магия, не защитный оберег и не волшебный рецепт от жизненных невзгод. Это благословение на праведную жизнь, и без искреннего стремления самих жильцов жить по совести обряд теряет смысл. Перед тем как освятить стены, человеку стоит очистить душу — через молитву, исповедь и причастие.

К приезду священника важно подготовиться и бытовым образом:

  • провести тщательную влажную уборку и освободить стол, накрыв его чистой скатертью;
  • приготовить святую воду, свечи, растительное масло и специальные наклейки с изображениями крестов;
  • полностью избавиться от оккультных предметов — астрологических календарей, подков «на счастье», статуэток языческих божков и иных нехристианских символов (их стоит сжечь или выбросить, но ни в коем случае не передаривать);
  • мягко настроить домочадцев, чтобы приход гостя в рясе не воспринимался ими как экзотическое шоу.

Сам чин освящения занимает около 30 минут и проводится единожды — повторно вызывать священника из года в год не требуется. В дальнейшем хозяевам достаточно самостоятельно окроплять комнаты святой водой с молитвой Честному Кресту.

После завершения обряда батюшку стоит пригласить за стол на чашку чая. За неформальной беседой невоцерковленным родственникам будет проще задать волнующие духовные вопросы и сделать первый шаг к вере.

Актуально

Читайте также

В Котельниках открылась уникальная выставка «Вышитая карта Подмосковья»

В Котельниках открылась уникальная выставка «Вышитая карта Подмосковья»

Россиянин почти неделю задыхался из-за смертельного тромбоза

Россиянин почти неделю задыхался из-за смертельного тромбоза

С 2027 года МРОТ вырастет и поставит под риск ряд пособий

С 2027 года МРОТ вырастет и поставит под риск ряд пособий

Доверительный диалог: глава Серпухова провел личный прием граждан

Доверительный диалог: глава Серпухова провел личный прием граждан

В Орехово-Зуеве выпустили аромасвечи с запахами города

В Орехово-Зуеве выпустили аромасвечи с запахами города

Жители Московской области смогут выиграть iPhone в рамках проекта «Герои Подмосковья»

Жители Московской области смогут выиграть iPhone в рамках проекта «Герои Подмосковья»

Встреча в новой школе «Вектор»: глава Котельников встретился с земляком-участником СВО

Встреча в новой школе «Вектор»: глава Котельников встретился с земляком-участником СВО

Магнитная буря желтого уровня: ученые указали на особенность нового удара 25 октября

Магнитная буря желтого уровня: ученые указали на особенность нового удара 25 октября

В Красноармейске водитель автобуса изменил маршрут ради спасения человека

В Красноармейске водитель автобуса изменил маршрут ради спасения человека

После 10 лет совместной жизни: сожительницу покойного луховичанина оставили без единой копейки

После 10 лет совместной жизни: сожительницу покойного луховичанина оставили без единой копейки

Глава Городского округа Пушкинский наградил ветеранов спецоперации и поблагодарил их семьи

Глава Городского округа Пушкинский наградил ветеранов спецоперации и поблагодарил их семьи

Студенческая лига бильярдного спорта «Родина» появилась в России

Студенческая лига бильярдного спорта «Родина» появилась в России

Добавьте mosregtoday.ru в избранное